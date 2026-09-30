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हरदोई: रेडीमेड कपड़ों के मॉल में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, करोड़ों के नुकसान का अनुमान, जांच शुरू

Wed, 30 Sep 2026 09:44 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

Hardoi News: बिलग्राम नगर स्थित मुख्य सदर बाजार में मंगलवार देर रात रेडीमेड कपड़ों के एक भव्य मॉल में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार, हादसे में करोड़ों रुपये के कपड़े जलकर खाक होने का अनुमान जताया जा रहा है।

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Hardoi fire at readymade clothing mall fire brigade brings blaze under control losses estimated in crores
Hardoi Fire Accident - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले के बिलग्राम नगर में मंगलवार रात से रेडीमेड कपड़ों के मॉल में भीषण आग लग गईं। नगर के मुख्य सदर बाजार में नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों के मॉल में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई।

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फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मॉल के संचालक नगर के पुराने व्यापारियों में बताए जा रहे हैं। आग से हुए नुकसान और कारण का फिलहाल कोई स्पष्ट आकलन नहीं हो सका है। प्रत्यक्षदर्शियों और फायर टीम के मुताबिक करोड़ों के नुकसान का अनुमान है।

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