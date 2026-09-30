हरदोई: रेडीमेड कपड़ों के मॉल में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, करोड़ों के नुकसान का अनुमान, जांच शुरू

हरदोई जिले के बिलग्राम नगर में मंगलवार रात से रेडीमेड कपड़ों के मॉल में भीषण आग लग गईं। नगर के मुख्य सदर बाजार में नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों के मॉल में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई।

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फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मॉल के संचालक नगर के पुराने व्यापारियों में बताए जा रहे हैं। आग से हुए नुकसान और कारण का फिलहाल कोई स्पष्ट आकलन नहीं हो सका है। प्रत्यक्षदर्शियों और फायर टीम के मुताबिक करोड़ों के नुकसान का अनुमान है।