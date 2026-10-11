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हरदोई: शहर कोतवाली क्षेत्र में निर्ममता की हदें पार, पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से की हत्या

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:26 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:26 PM IST







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शहर कोतवाली क्षेत्र के घमोइया गांव में एक पति ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका का शव मकान के पास स्थित खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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