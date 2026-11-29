हरदोई: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हेलमेट न लगाने से सिर पर लगी गंभीर चोटें, परिजन रो-रोकर बेहाल
Hardoi News: बिजपुरवा-बांगरमऊ मार्ग पर साढू और साली को छोड़कर गांव लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पास मिले मोबाइल से पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है।
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हरदोई जिले में साढू और साली को उनके घर छोड़ वापस जा रहे बाइक सवार को शनिवार देर शाम किसी वाहन ने मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में टक्कर मार दी। हेलमेट न लगाए होने के कारण में सिर में आई गंभीर चोटों से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पास मिले मोबाइल से पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बिजपुरवा-बांगरमऊ मार्ग की है।
उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के बिखरियापुर निवासी जय श्याम (35) दिल्ली के सीलमपुर स्थित एक फैक्टरी में कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। दिवाली में वह गांव आए थे और तब से यहीं थे। जय श्याम के साढू संतराम का मकान मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के हीरापुरवा गांव में है। शनिवार को जय श्याम अपने साढू संतराम और साली रामश्री को छोड़ने बाइक से हीरापुरवा गए थे। देर शाम वहां से वापस गांव जा रहे थे।
परिजनों में मचा कोहराम
मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के बिजपुरवा और लोनार के बीच किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जयश्याम उछलकर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। हेलमेट न लगाए होने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। मृतक के परिवार में पत्नी सुंदरा और दो बेटे हैं। प्रभारी कोतवाल जगदीश प्रसाद ने बताया कि बाइक के अनियंत्रित हो जाने से हादसा होने की जानकारी मिली है।