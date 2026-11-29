हरदोई जिले में साढू और साली को उनके घर छोड़ वापस जा रहे बाइक सवार को शनिवार देर शाम किसी वाहन ने मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में टक्कर मार दी। हेलमेट न लगाए होने के कारण में सिर में आई गंभीर चोटों से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पास मिले मोबाइल से पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बिजपुरवा-बांगरमऊ मार्ग की है।

विज्ञापन



उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के बिखरियापुर निवासी जय श्याम (35) दिल्ली के सीलमपुर स्थित एक फैक्टरी में कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। दिवाली में वह गांव आए थे और तब से यहीं थे। जय श्याम के साढू संतराम का मकान मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के हीरापुरवा गांव में है। शनिवार को जय श्याम अपने साढू संतराम और साली रामश्री को छोड़ने बाइक से हीरापुरवा गए थे। देर शाम वहां से वापस गांव जा रहे थे।