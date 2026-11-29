हरदोई: मशीन ऑपरेटर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, वरीक्षा से चंद घंटे पहले की घटना, जांच में जुटी पुलिस
Hardoi News: बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में वरीक्षा से पहले मशीन ऑपरेटर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जैकेट में मिले आधार कार्ड से पहचान कर पुलिस ने परिजनों व प्रधान को सूचना दी।
विस्तार
हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में वरीक्षा से चंद घंटे पहले ग्रेनाइट कंपनी के मशीन ऑपरेटर ने रविवार सुबह बालामऊ-सीतापुर पैसेंजर ट्रेन से कटकर जान दे दी। जैकेट से मिले आधार कार्ड में दर्ज ब्योरे के जरिए परिजनों को सूचना दी गई। घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी सुरजीत (25) राजस्थान में एक ग्रेनाइट कंपनी में मशीन ऑपरेटर थे।
बीते बुधवार की सुबह ही वह राजस्थान से घर आए थे। दरअसल 26 नवंबर को उनकी चचेरी बहन की शादी थी। साथ ही रविवार को उनकी वरीक्षा भी होनी थी। मां बिट्टारानी ने बताया कि रविवार सुबह लगभग आठ बजे वह स्कूटी से गांव से बिना कुछ बताए निकल गए थे। इसके बाद लगभग साढ़े नौ बजे उनका शव बालामऊ सीतापुर रेलवे ट्रैक पर सादीपुर के पास पिलर संख्या 14/12 व 14/13 के बीच पड़ा मिला।
आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं
बालामऊ सीतापुर पैसेंजर ट्रेन के लोकोपायलट ने स्टेशन अधीक्षक को किसी युवक के ट्रेन के सामने कूद जाने की सूचना दी। इस पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच की तो शव की जैकेट में आधार कार्ड मिला। इसके जरिए सिकंदरपुर के प्रधान गुड्डू सिंह को सूचना दी गई। शव से कुछ ही दूरी पर सुरजीत की स्कूटी भी खड़ी मिली। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। परिजनों ने बताया है कि रविवार को सुरजीत की वरीक्षा होनी थी। मृतक तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था।