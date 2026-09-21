गौरव हत्याकांड: परिजनों ने किया धरना-प्रदर्शन, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग

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हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर आजमपुर में गौरव त्यागी की हत्या के मामले में सोमवार को परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। उनके साथ समाज के लोग और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की और इस दौरान जमकर हंगामा किया।

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