अग्रवाल महासभा चुनाव : नोकझोंक के बीच 77.48 फीसदी मतदान
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:10 PM IST
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हापुड़। शहर के प्रतिष्ठितों के बीच हुए अग्रवाल महासभा के चुनाव में रविवार को दिनभर गहमा-गहमी का माहौल रहा। समर्थकों और एजेंटों में कई बार नोकझोंक हुई, जिसे पुलिस ने शांत कराया। चुनाव में कुल 5837 में से 4523 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
कुल 77.48 प्रतिशत मतदान में युवाओं, महिलाओं की भागीदारी अधिक नजर आई। दस पदों पर 20 और 21 सदस्य पदों पर 42 उम्मीदवारों की किस्मत मत पेटियों में कैद हुई। समर्थकों की भीड़ और वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण मेरठ रोड पर पूरे दिन जाम लगा।
इस कारण हजारों राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मतदान केंद्र दीवान इंटर कॉलेज पर सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं के लिए प्रधान पद के प्रत्याशी ललित अग्रवाल के अग्रबंधु सेवा ग्रुप और अतुल चौकड़ायत के महाराजा अग्रसेन सेवा ग्रुप की ओर से बड़ी दावत का इंतजाम किया गया।
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उम्मीदवारों के अलावा उनके समर्थक, परिवार के सदस्य तक सुबह से शाम तक वोट मांगते रहे। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ जमा रही।
इस दौरान सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए। नोकझोंक की सूचना मिलने पर दोपहर के समय सीओ दीपक चतुर्वेदी ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की।
प्रचार सामग्री फाड़ते हुए युवक पकड़ा : मेरठ रोड पर प्रत्याशियों की ओर से अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रचार सामग्री लगाई गई थी लेकिन शनिवार की रात एक युवक सामग्री फाड़ता हुआ मिला। वहीं, एक अन्य युवक को फर्जी मतदान के आरोप के प्रयास में पकड़ा गया, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
समय के साथ बढ़ा मतदान प्रतिशत : सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक करीब 40 प्रतिशत मतदान हुआ लेकिन इसके बाद मतदान में तेजी आई। शाम पांच बजे तक 77.48 प्रतिशत मतदान हुआ। चर्चा है कि चुनाव बेहद कांटे का रहा है। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं।
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कुल 77.48 प्रतिशत मतदान में युवाओं, महिलाओं की भागीदारी अधिक नजर आई। दस पदों पर 20 और 21 सदस्य पदों पर 42 उम्मीदवारों की किस्मत मत पेटियों में कैद हुई। समर्थकों की भीड़ और वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण मेरठ रोड पर पूरे दिन जाम लगा।
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इस कारण हजारों राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मतदान केंद्र दीवान इंटर कॉलेज पर सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं के लिए प्रधान पद के प्रत्याशी ललित अग्रवाल के अग्रबंधु सेवा ग्रुप और अतुल चौकड़ायत के महाराजा अग्रसेन सेवा ग्रुप की ओर से बड़ी दावत का इंतजाम किया गया।
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उम्मीदवारों के अलावा उनके समर्थक, परिवार के सदस्य तक सुबह से शाम तक वोट मांगते रहे। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ जमा रही।
इस दौरान सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए। नोकझोंक की सूचना मिलने पर दोपहर के समय सीओ दीपक चतुर्वेदी ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की।
प्रचार सामग्री फाड़ते हुए युवक पकड़ा : मेरठ रोड पर प्रत्याशियों की ओर से अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रचार सामग्री लगाई गई थी लेकिन शनिवार की रात एक युवक सामग्री फाड़ता हुआ मिला। वहीं, एक अन्य युवक को फर्जी मतदान के आरोप के प्रयास में पकड़ा गया, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
समय के साथ बढ़ा मतदान प्रतिशत : सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक करीब 40 प्रतिशत मतदान हुआ लेकिन इसके बाद मतदान में तेजी आई। शाम पांच बजे तक 77.48 प्रतिशत मतदान हुआ। चर्चा है कि चुनाव बेहद कांटे का रहा है। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं।