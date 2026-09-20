फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   District Veteran Cricket Association won the match by seven wickets.

Hapur News: जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने सात विकेट से जीता मैच

Sun, 20 Sep 2026 11:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
District Veteran Cricket Association won the match by seven wickets.
क्रिकेट मैच में जीत के बाद खुशी मनाते टीम के खिलाडी। संवाद
हापुड़। जेएमएस क्रिकेट अकादमी के मैदान पर रविवार को जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन और आलमपुर इलेवन क्रिकेट टीम के बीच टी-20 मैच खेला गया। इसमें जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने सात विकेट से जीत दर्ज की।
विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करते हुए आलमपुर इलेवन टीम के खिलाड़ियों ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसमें अनुज बाना ने 61 रन, रोहित शर्मा ने 50 रन का योगदान दिया। जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए भारत सिंह बाना ने चार ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट, सोनू नवरंग ने चार ओवर में 37 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। मनोज बाबा, कमलदीप अरोड़ा और हैप्पी ने भी एक एक विकेट झटका।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने 18़3 ओवर में ही तीन विकेट के नुकसान पर निर्धारित लक्ष्य हासिल कर सात विकेट से मैच जीत लिया। इसमें चंदू ने नाबाद 83 रन, आसिफ कुरैशी ने 54 रन का योगदान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आलमपुर इलेवन टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सौरभ, विक्की और सचिन यादव ने एक एक विकेट हासिल किया। मैच में चंदू को प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट बैटर का खिताब दिया गया। वहीं, भारत सिंह बाना को बेस्ट बॉलर और अनुज बाना को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed