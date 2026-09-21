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हापुड़ में गौरव हत्याकांड: बेटे की मौत पर बिलखते रहे परिजन, एसपी ऑफिस पर धरने में उठी बुलडोजर कार्रवाई की मांग

Mon, 21 Sep 2026 02:37 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 21 Sep 2026 02:37 PM IST
सार

हापुड़ के मोहम्मदपुर आजमपुर में गौरव त्यागी हत्याकांड को लेकर सोमवार को परिजनों ने एसपी कार्यालय पर धरना दिया। परिजन और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। 

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family members reached the SP office and staged sit-in protest In Gaurav Tyagi murder case in Hapur
धरने पर बैठे परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर आजमपुर में गौरव त्यागी की हत्या के मामले में सोमवार को परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। उनके साथ समाज के लोग और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की और इस दौरान जमकर हंगामा किया।

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धरने के दौरान गौरव के परिजन बिलख-बिलखकर रोते रहे और बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई। मृतक की मां और पिता ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। बता दें कि 18 अगस्त को गांव के ही कुछ लोगों ने गौरव त्यागी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं।

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