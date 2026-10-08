{"_id":"6ac763adb10bba37930f8afd","slug":"video-car-damaged-in-collision-with-bus-on-highway-driver-safe-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाईवे पर बस की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त, चालक सुरक्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के डूहरी गांव के पास बुधवार को हाईवे पर पीछे से आ रही बस की साइड लगने से कार आगे चल रही दूसरी बस से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक सुरक्षित रहा। घटना के बाद यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। धनौरा निवासी हिमांशु त्यागी कार से गाजियाबाद जा रहे थे। डूहरी गांव के पास पीछे से आ रही बस ने उनकी कार में साइड मार दी। इससे कार आगे चल रही दूसरी बस से टकरा गई। हादसे में कार को नुकसान पहुंचा, लेकिन चालक को चोट नहीं आई। टक्कर मारने वाली बस के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। चालक ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाही और क्षतिग्रस्त कार को दूसरे वाहन की मदद से अपने साथ ले गया।

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