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गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल पर प्रशासनिक स्तर से वाराणसी की तर्ज पर मां गंगा की संध्या कालीन महाआरती कराई जा रही है। महाआरती की अद्भुत छटा को देखने और इसे अपने मोबाइल में कैद करने के लिए युवाओं और भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।संध्या समय पुरोहितों ने मां गंगा का पूजन किया। गंगा मैया को मिष्ठान, पुष्प, फल, फूल, धूप-दीप अर्पित कर उनका पूजन किया गया। इसके उपरांत मां गंगा की महाआरती हुई। पुरोहितों ने शंखनाद कर आरती का शुभारंभ किया। इस दौरान देशी घी से जलाई गईं ज्योत प्रज्जवलित की गईं। जिनसे मां गंगा की आरती कर उनका गुणगान किया गया। पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की संध्या तक प्रतिदिन महाआरती की जाएगी। महाआरती में प्रतिभाग करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं।