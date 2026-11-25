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ग्रामीण जीत सिंह प्रजापति का कहना है कि यह ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। लेकिन, कुछ ग्रामीण और दुकानदार कूड़ा सड़क किनारे फेंक देते हैं। जिससे उठने वाली बदबू के कारण यहां से आना-जाना काफी कठिनाई भरा है। वहीं, प्रवीण कुमार का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव से सफाई कराने और कूड़ा डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।शासन से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। सर्दी के मौसम में भी मच्छर पनप रहे हैं। जिससे बीमारी फैलने का भी अंदेशा है। एसडीएम अशोक कुमार सैनी का कहना है कि बीडीओ को निर्देशित कर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी।