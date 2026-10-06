VIDEO: अखिलेश की गिरफ्तारी से सपाई नाराज, मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दिल्ली में गिफ्तारी से नाराज सपाइयों ने मंगलवार को नाराजगी जताई। गुरुनानक चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। सपाइयों ने आरोप लगाया मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह, देवेंद्र सिंह, विनोद शुक्ला, दीपू यादव, जावेद मंटू, अफजल खां सहित अन्य मौजूद रहे।

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