गोंडा: खरना का प्रसाद खाकर शुरू किया 36 घंटे का निर्जला व्रत

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गोंडा: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर घरों से लेकर घाटों तक तैयारियां पूरी हो गई हैं। शनिवार को छठ व्रती महिलाओं ने खरना का अनुष्ठान किया। इस दौरान मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर और रोटी सहित अन्य प्रसाद तैयार किया गया। शाम को विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद व्रती महिलाओं ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया।

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