VIDEO: प्लास्टिक को कहें ना, नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक

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गाजीपुर में यूनिक सेवा समिति के कलाकारों ने कचहरी तिराहे और सरजू पांडेय पार्क में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कलाकारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने, जूट व सूती थैलों का इस्तेमाल करने और आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की।

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