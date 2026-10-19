गाजीपुर: रजागंज में होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, 1500 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

जिले में स्थापित हुईं 474 दुर्गा प्रतिमाएं

जिले में इस बार मां दुर्गा की कुल 474 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें शहर की 65 प्रतिमाएं शामिल हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए रजागंज में व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विसर्जन जुलूसों के दौरान किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी। सभी आयोजनों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संपन्न कराने की तैयारी है।



सैनिक चौराहा और लंका तिराहे पर वाहनों की पाबंदी

लंका मैदान में रावण दहन के दौरान भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा के अनुसार, दोपहर से सैनिक चौराहे से भारी वाहनों को शहर की ओर आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, लंका सिटी रेलवे स्टेशन तिराहे से आगे वाहनों को लंका की तरफ जाने से रोका जाएगा।



शहर में स्थापित 65 दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का जोर रावण दहन, मेला और प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात सुचारू रखने पर है।