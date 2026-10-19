गाजीपुर: नुक्कड़ नाटक से प्लास्टिक के नुकसान बताए, लोगों से इस्तेमाल नहीं करने की अपील

कलाकारों ने लोगों को सामान लाने और ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय जूट और सूती थैलों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसके अलावा पुराने अखबारों से बने थैलों को भी एक विकल्प के रूप में अपनाने की अपील की गई।



आसपास सफाई रखने का दिया संदेश

नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई रखने के लिए भी जागरूक किया गया। कलाकारों ने स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में आम लोगों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने लोगों से कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की।



इस मौके पर अल्का गिरी, पंकज शर्मा, अभिषेक वर्मा, सरवन और नंदू सहित अन्य लोग मौजूद रहे।