10 नवंबर को मनेगा श्री चित्रगुप्त पूजन का वार्षिक समारोह; VIDEO

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श्री चित्रगुप्त वंशीय सभा ददरी घाट की ओर से इस वर्ष श्री चित्रगुप्त पूजन का वार्षिक समारोह 10 नवंबर, मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक पूजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन की तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही हैं। मंदिर परिसर में रंगाई-पुताई सहित अन्य जरूरी कार्य कराए जा रहे हैं।

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