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VIDEO: छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के तरीके, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी

किशन चौबे

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:43 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:43 PM IST







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अमर उजाला फाउंडेशन के अपराजिता अभियान के तहत सोमवार को गाजीपुर के जमाल नगर कॉलोनी, रौजा स्थित डिफेंस पब्लिक स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें करीब 120 छात्र-छात्राओं को गुड टच-बैड टच की पहचान, बेसिक कराटे और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने के तरीके सिखाए गए। ... और पढ़ें

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