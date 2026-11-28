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जमानिया। चौधरी मोहल्ला कस्बा में बंद मकान की चाहरदीवारी फांदकर घुसे चोर चांदी की छोटी थाली और फूल के बर्तन चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि भवन स्वामी आलोक गुप्ता के भाई पारितोष गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि वह परिवार के साथ लखनऊ गए थे। वापस लौटने पर मुख्य गेट का ताला बंद मिला, लेकिन अंदर के गेट का ताला टूटा था। कमरे में रखे बर्तन गायब थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।