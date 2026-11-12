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मच्छटी ने देवल को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST







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सुहवल क्षेत्र के भिक्खीचौरा गांव स्थित स्व. प्रभुनारायण सिंह खेल मैदान पर मंडल स्तरीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता की लीग का तीसरा मुकाबला बृहस्पतिवार की शाम को खेला गया। इसमें मच्छटी ने देवल को 2-1 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ... और पढ़ें

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