भरत मिलाप का मंचन देख भावविभोर हुए श्रद्धालु, VIDEO

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खानपुर क्षेत्र के मौधा में बुधवार को भरत मिलाप का आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता के संदेश के साथ किया गया। श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आकर्षक झांकियां निकलीं तो पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर झांकियों का स्वागत किया। जगदीश नगर चौराहे पर भरत मिलाप के भावपूर्ण मंचन ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

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