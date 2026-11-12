गाजीपुर में बच्चों को डीएम ने दिए उपहार, VIDEO

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कोविड महामारी में माता-पिता या अभिभावक खोने वाले बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बृहस्पतिवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डीएम ने बच्चों को स्कूल बैग, डायरी, पेन, टी-शर्ट, कैप और मिठाई भेंट की। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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