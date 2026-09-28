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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Havildar Lalu Yadav mortal remains reach his ancestral village in ghazipur

हवलदार का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही बिलख पड़ा पूरा परिवार

Mon, 28 Sep 2026 10:54 PM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:54 PM IST
Havildar Lalu Yadav mortal remains reach his ancestral village in ghazipur
गाजीपुर जिले के बरेसर थाना क्षेत्र के दहेंदु निवासी असम राइफल्स में रेडियो ऑपरेटर हवलदार के पद पर मणिपुर में तैनात लालू यादव (34) का बीते 26 सितंबर को निधन हो गया। सोमवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव दहेंदु पहुंचा। वह दो वर्ष से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जुझ रहे थे। कोलकाता कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।
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