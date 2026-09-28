{"_id":"6abaa2da98fb68ab040a4240","slug":"video-havildar-lalu-yadav-mortal-remains-reach-his-ancestral-village-in-ghazipur-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हवलदार का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही बिलख पड़ा पूरा परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर जिले के बरेसर थाना क्षेत्र के दहेंदु निवासी असम राइफल्स में रेडियो ऑपरेटर हवलदार के पद पर मणिपुर में तैनात लालू यादव (34) का बीते 26 सितंबर को निधन हो गया। सोमवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव दहेंदु पहुंचा। वह दो वर्ष से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जुझ रहे थे। कोलकाता कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

... और पढ़ें