तस्वीरें: हवलदार का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही बिलख पड़ा पूरा परिवार, 10 साल के बेटे ने दी अंतिम सलामी

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गाजीपुर जिले के बरेसर थाना क्षेत्र के दहेंदु निवासी असम राइफल्स में रेडियो ऑपरेटर हवलदार के पद पर मणिपुर में तैनात लालू यादव (34) का बीते 26 सितंबर को निधन हो गया। सोमवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव दहेंदु पहुंचा। वह दो वर्ष से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जुझ रहे थे। कोलकाता कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। विज्ञापन

दहेंदु निवासी अर्जुन यादव ने बताया कि बेटा लालू यादव वर्ष 2014 में 16 असम राइफल्स रेडियो ऑपरेटर हवलदार के पद पर मणिपुर के सेनापति मरम में तैनात थे। उन्होंने बताया कि वह लगभग दो वर्ष से बीमार थे। वह गंभीर बीमारी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। वह लगातार बीमार रहने लगे थे। उनका इलाज कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल चल रहा था। कुछ दिन पूर्व उनकी तबियत गंभीर हो गई थी।

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पिता अर्जुन यादव ने बताया कि बीते 26 सितंबर की रात करीब 10 बजे बहु कुमकुम यादव के मोबाइल पर फोन आया था कि लालू यादव का निधन हो गया। यह बताते हुए उनकी आंखें भर आईं।



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पार्थिव शरीर पहुंचते ही पत्नी कुमकुम यादव, मां मेवाती देवी और पिता अर्जुन यादव रोने- बिलखने लगे। बिलखना देखकर आसपास के लोग दरवाजे पर पहुंच गए। वहीं लालू यादव के 10 साल के बेटे ने अंतिम सलामी दी।

