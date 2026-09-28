फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Ghazipur police encounter Two smugglers arrested for transporting cattle to Bihar in DCM truck

गाजीपुर में तड़तड़ाईं गोलियां: पुलिस को देखते ही बदमाशों ने झोंकी फायरिंग, मुठभेड़ में दो गो-तस्कर गिरफ्तार

Mon, 28 Sep 2026 10:33 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 28 Sep 2026 10:33 PM IST
सार

गाजीपुर जिले में डीसीएम से गोवंश लेकर बिहार जा रहे दो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी भी गिरफ्तार किया गया। 

विज्ञापन
Ghazipur police encounter Two smugglers arrested for transporting cattle to Bihar in DCM truck
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजीपुर जिले में नोनहरा थाने की पुलिस ने सोमवार रात अटवा मोड़ पक्का पुल मंदिर के पास मुठभेड़ के दौरान दो गो तस्करों परमजीत सिंह, गुरपंत सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में परमजीत सिंह के बाएं पैर में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से पंजाब नंबर की डीसीएम, 10 गोवंश, तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
कासिमाबाद के सीओ अनुभव राजर्षि ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार रात नोनहरा थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। चौकी प्रभारी अटवा मोड़ से सूचना मिली कि संदिग्ध डीसीएम गाजीपुर घाट की ओर से मुहम्मदाबाद होते हुए बिहार की तरफ जा रही है। पुलिस टीम ने अटवा मोड़ पक्का पुल मंदिर के पास घेराबंदी कर डीसीएम को रोकने का प्रयास किया।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, डीसीएम सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से निशाना साधकर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने संतुलित फायरिंग की। इसमें परमजीत सिंह के बाएं पैर में गोली लगी। उसे तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं उसके साथी गुरपंत सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पंजाब से डीसीएम में गोवंश लादकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, पंजाब नंबर की एक डीसीएम और 10 गोवंश बरामद किए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed