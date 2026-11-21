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गाजीपुर में लूट की योजना बना रहे चार लुटेरे गिरफ्तार; VIDEO
कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर सक्का तिराहे के पास से शनिवार को लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में और योजना बना रहे चार शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तीन पिस्टल, तीन कारतूस, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया।
सीओ सिटी अनिल कुमार ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत कोतवाल दिनेश कुमार पाठक पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मीरनपुर सक्का तिराहे के पास के पास से लूट पाट की योजना बना रहे और अंजाम देने के फिराक में लगे चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम जैतपुरा निवासी पिंटू कुमार बिंद, अमन चौधरी, राहुल यादव और ईमली महुआ निवासी कमलेश यादव बताया। गिरफ्तार आरोपी लूट- पाट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। सीओ सिटी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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