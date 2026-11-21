जौनपुर: फरियादी ने कहा- न्याय नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करूंगा, समाधान के निर्देश; 451 शिकायतें मिली
जिले की छह तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 451 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 43 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान एक फरियादी ने न्याय नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने की चेतावनी दी। फरियादी की चेतावनी से अधिकारियों में हलचल मच गई। अधिकारियों ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
विस्तार
जौनपुर जिले की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बदलापुर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान मकान पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी ने न्याय नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने की चेतावनी दी। वहीं इस दौरान छह तहसीलों में कुल 451 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 43 का मौके पर निस्तारण किया गया।
भलुआही वार्ड निवासी सत्येंद्र चौधरी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके मकान पर मनबढ़ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके लिए कई बार शिकायत की गई। टीम गठित कर जांच का आदेश होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तो वह कलेक्ट्रेट में आत्मदाह कर लेंगे।
वहीं सहनपुर गांव निवासी विजय सिंह ने अवैध अतिक्रमण और पक्के निर्माण की शिकायत की। केरारकोट निवासी अजय कुमार सोनी ने जमीन पर कब्जे का मामला उठाया। डीएम ने संबंधित मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। बदलापुर में कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें नौ का मौके पर निस्तारण किया गया।
सभी तहसीलों में समाधान दिवस
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करें। प्रत्येक शिकायत का स्थलीय निरीक्षण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करें।
केराकत तहसील सभागार शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उपजिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 80 जन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से मौके पर केवल 12 मामलों का निस्तारण संभव हो पाया। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 61 फरियादी प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे, जिसमें से मौके पर 4 मामलों का निस्तारण हो सका।
मड़ियाहूं तहसील में सीआरओ अजय कुमार अंबष्ट और एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय की देखरेख में आयोजित समाधान दिवस में 64 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें छह का मौके पर निस्तारण किया गया। शाहगंज में एसडीएम अंकुर वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 76 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें नौ का निस्तारण हुआ।
मछलीशहर में तहसीलदार सुरेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 89 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें तीन का मौके पर निस्तारण किया गया। यहां भूमि संबंधी शिकायतों की अधिकता रही। सदर और केराकत तहसीलों में भी संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।