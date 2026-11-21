गाजीपुर: 15 दिन से लापता किसान का पोखरी में मिला शव, बेटे ने जताई हत्या की आशंका; गांव के ही व्यक्ति पर आरोप
जिले में 15 दिन से लापता किसान रामविधि का शव शनिवार को गाजीपुर के मरदह क्षेत्र के डोड़सर गांव में पोखरी में उतराया मिला। बेटे ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। शव छिपाकर पोखरी में फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
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करीब 15 दिन पहले अचानक लापता हुए किसान का शव शनिवार को गांव के ही कंपोजिट विद्यालय के पास पोखरी में उतराया मिला। शव की पहचान डोड़सर गांव निवासी रामविधि राजभर (50) के रूप में हुई। शव मिलने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे ने पिता की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए गांव के ही एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने आरोप लगाया कि हत्या के बाद शव को कई दिनों तक घर में छिपाकर रखा गया और दुर्गंध आने पर पोखरी में फेंक दिया गया। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है।
थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के मुताबिक, रामविधि के लापता होने की सूचना उनके बेटे रामविलास राजभर ने छह नवंबर को थाने में दी थी। इसके बाद परिजन, ग्रामीण और पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने कंपोजिट विद्यालय के पास पोखरी में शव उतराया देखा तो शोर मचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।
परिजनों में मचा कोहराम
मृतक के बेटे रामविलास का आरोप है कि धनतेरस के दिन उनके पिता गांव के ही दो लोगों के साथ घर से निकले थे। इसके बाद शाम तक वापस नहीं लौटे। बेटे ने आशंका जताई कि पिता की हत्या कर शव को कई दिनों तक छिपाकर रखा गया। बाद में दुर्गंध आने पर पोखरी में फेंक दिया गया। उसने गांव के ही एक व्यक्ति पर इस घटना में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
उधर, किसान का शव मिलने की सूचना पर पत्नी फुलवा देवी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बेटे की तहरीर के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।