{"_id":"6a9b1029a06e2b459105b33c","slug":"video-fire-caused-by-mosquito-coil-cow-dies-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मच्छर की अगरबत्ती से लगी आग, गाय की मौत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सुखडेहरी कला में शुक्रवार की भोर में करीब तीन बजे खपरैल के घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। जबकि उसको बचाने में पशु पालक गंभीर रूप से झुलस गए। उनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुहम्मदाबाद उपजिलाधिकारी ध्रुव शुक्ला ने बताया कि खपरैल के घर में मच्छररोधी अगरबत्ती को जलाने के कारण आग लग गई। आग से झुलसे पशु पालक रामपुकार राम का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है। क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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