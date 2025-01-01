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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Livestock rearer dies of snakebite after family brings him to hospital four hours late, following faith healing rituals.

Ghazipur News: झाड़-फूंक कराकर चार घंटे बाद अस्पताल लाए परिजन, सर्पदंश से पशुपालक की मौत

Sat, 05 Sep 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:02 AM IST
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Livestock rearer dies of snakebite after family brings him to hospital four hours late, following faith healing rituals.
सादात में सर्पदंश से मौत की खबर में-----मृतक मुख्तार कश्यप की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन
सादात (गाजीपुर)। थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी मुख्तार कश्यप (51) की बृहस्पतिवार की रात में सर्प दंश से मौत हो गई। वह शाम में नहर के पास घास काट रहे थे। घास में छिपे सांप ने उनकी अंगुली में काट लिया। परिजन उपचार से पूर्व करीब चार घंटे झाड़-फूंक में लगे रहे हैं।
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थानाध्यक्ष तारावती यादव ने बताया कि सोनबरसा गांव निवासी सुनीता कश्यप ने जानकारी दी कि पति मुख्तार कश्यप पशुओं के लिए हरा चारा लाने गए थे। वह शाम करीब चार बजे नहर किनारे से हरी घास काट रहा था। तभी यह घटना हुई। उन्होंने मोबाइल से घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिवार के लोग पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो रही थी। परिवार के लोग उन्हें उपचार के लिए एकावश पट्टी लेकर आए। जहां हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें झाड़-फूंक के लिए नंदगंज ले गए। जहां उनकी हालत और गंभीर हो गई। वहां से मुख्तार कश्यप को लेकर परिजन करीब रात नौ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी होते ही परिवार के लोग रोने-बिलखने लगे। ग्रामीण उन्हें सांत्वना देने में जुटे रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्च्युरी हाउस में रखवा दिया। थानाध्यक्ष तारावती यादव ने बताया परिजनों द्वारा कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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