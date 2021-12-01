Ghazipur News: बिहार और प. बंगाल भेजे रहे 4 पशु बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

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प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चार तस्करों ने बताया कि जौनपुर के विभिन्न गांव से पशुओं को सस्ते दाम पर खरीदते हैं। छुट्टा पशुओं को भी रात में पकड़ लेते हैं और सरपतों के झुरमुट में बांध देते हैं।रात में पिकअप पर लादकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते हम लोग गाजीपुर क्षेत्र में आते हैं। फिर वहीं से उतरकर चौसा बक्सर ले जाकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल पंडूआ ले जा कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे ज्यादा फायदा होता है और उसी से परिवार का खर्चा चलता हैं।तस्कर जौनपुर के दखिनिया निवासी नागेंद्र, पवारा थाना के धनीपुर निवासी पारसनाथ यादव, विजय शंकर यादव और प्रतापगढ़ के हथिगांव थाना के समसपुर निवासी विरेंद्र सिंह हैं।प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।