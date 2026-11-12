Ghazipur News: जूते नहीं मिले तो रंगदारी में रुपये मांगने लगा शुभम चौबे

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इधर, बुधवार की देर रात परिजनों ने मोहम्मद कौशेन के शव को कब्रिस्तान में सुपुर्दे- खाक किया। युवक के पिता मोहम्मद दाउद ने कहा कि शुभम चौबे दुकान से तीन बार जूता लेने आया था, जब चौथी बार आया तो मना कर दिया। इस पर वह पुत्र से रंगदारी के रूप में 20 हजार रुपये मांग रहा था।मोहम्मद कौशेन के पिता मोहम्मद दाउद ने बताया कि रौजा पर मेरी जूता व चप्पल की तीन दुकानें हैं। आरोपी शुभम चौबे दुकान पर आकर जूता ले जाता था, लेकिन पैसा नहीं देता था। वारदात वाले दिन बेटे को शुभम चौबे ने झुन्नूलाल चौराहे के पास रोक लिया। इसके बाद शुभम चौबे ने कट्टा निकाल लिया। तभी बेटे का साथी बचाने के लिए शुभम चौबे से उलझ गया। इस दौरान हाथापाई होने लगी और गोली चल गई।उधर, सूचना के अनुसार पुलिस के सामने शुभम चौबे ने बयान दिया है कि शिवम राय ने गोली मारी है। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल दूर-दूर तक सफलता मिलता नहीं दिख रहा है।