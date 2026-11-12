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697 घाटों पर उमड़ेगी आस्था, सुरक्षा में तैनात होंगे 2000 पुलिसकर्मी; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST







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लोक आस्था के महापर्व छठ पर इस बार जिले के 697 घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू होगा। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ... और पढ़ें

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