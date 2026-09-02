{"_id":"6a985588486a4792e008ead2","slug":"video-after-fields-floodwaters-in-ghazipur-have-now-moved-towards-villages-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर में खेतों के बाद अब गांवों की ओर बढ़ा पानी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा के बढ़ते जलस्तर से जिले के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। खेतों में पानी भरने के बाद अब कई गांवों की ओर भी बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। रेवतीपुर, जमानियां, भांवरकोल और सैदपुर क्षेत्र में कई संपर्क मार्ग पानी में डूब गए हैं। करीब 500 बीघा फसल जलमग्न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

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