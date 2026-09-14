{"_id":"6aa7929b603de206ef0c314e","slug":"video-wheel-comes-off-speeding-contracted-roadways-bus-chaos-ensues-on-the-highway-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दौड़ती रोडवेज की अनुबंधित बस का पहिया निकला,हाईवे पर मची अफरातफरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार दोपहर उस समय यात्रियों की सांसें अटक गईं, जब आगरा से फिरोजाबाद की ओर आ रही मथुरा डिपो की (अनुबंधित)रोडवेज बस का चालक की तरफ का अगला पहिया अचानक निकल गया। तेज रफ्तार में चल रही बस कुछ दूरी तक बिना पहिये के ही दौड़ती रही। पहिया उछलकर हाईवे की दूसरी तरफ जा पहुंचा। अचानक हुई इस घटना से बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मीरा चौराहा के पास हुए इस घटनाक्रम को देखकर हाईवे से गुजर रहे वाहन चालक भी ठिठक गए। बस आगरा की ओर से फिरोजाबाद आ रही थी। अचानक चालक की तरफ का अगला पहिया निकलकर दूर जा गिरा। इसके बाद बस का संतुलन बिगड़ने लगा और यात्रियों में अफरातफरी मच गई। चालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ का परिचय दिया और बस को नियंत्रित कर लिया। इससे बस पलटने या किसी दूसरे वाहन से टकराने जैसी बड़ी घटना टल गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारा गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। जिस समय पहिया निकला उस समय हाईवे पर वाहनों की आवाजाही थी। गनीमत रही कि उछलकर दूसरी तरफ पहुंचा पहिया किसी वाहन से नहीं टकराया। सवारियों को दूसरी बस में शिफ्ट करके वहां से रवाना किया गया। घटना के बाद रोडवेज बसों के रखरखाव और तकनीकी जांच को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फिरोजाबाद बस स्टेंड प्रभारी आलोक यादव ने बताया कि उक्त बस अनुबंधित थी। वह मथुरा से फिरोजाबाद तक आ रही थी।

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