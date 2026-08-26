{"_id":"6a8ea513e40407913c08edbb","slug":"video-aadhaar-card-errors-trouble-people-in-firozabad-with-fingerprint-and-network-issues-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आधार की खामी बनी लोगों के लिए आफत, कभी फिंगरप्रिंट फेल तो कभी नेटवर्क की दिक्कत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद। आधारकार्ड की खामी इन दिनों लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम कर रही है। हालात यह है कि कोई बैंक के चक्कर लगा रहा है तो कोई आधारकार्ड सुधार केंद्र की ओर दौड़ लगाने को विवश है। इस तरह का नजारा मंगलवार को शहर के डाकघर के बाहर देखने को मिला। हालात यह थे कि किसी के जन्मतिथि ठीक नहीं होने के कारण जन्म प्रमाणपत्र बनवाने को दौड़ लगा रहे है। तो कोई नाम एवं पिता का नाम तथा फोटो अपडेट कराने को चक्कर लगाने को मजबूर है। पैसा खर्च करने के बाद भी कभी फिंगर प्रिंट सही नहीं आते तो कभी अन्य खामी होने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

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