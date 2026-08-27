Firozabad News: चिकित्सा अधीक्षक की पत्नी ने मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र

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शिकोहाबाद। नगर के सुभाष तिराहा निवासी गरिमा यादव ने अपने पति (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक), सास और ससुर के खिलाफ मुख्यमंत्री को पंजीकृत डाक से शिकायती पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी शादी मैनपुरी के मीठेपुर क्षेत्र में हुई थी और वर्तमान में वह अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ मायके में रह रही है। 18 अगस्त को संपत्ति विवाद के चलते नशे की हालत में घर आए पति ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया। दूसरी ओर, चिकित्सा अधीक्षक ने अपनी पत्नी के मामा और ममेरे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत मिल चुकी है और मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद