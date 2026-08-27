Firozabad News: कक्षा 9-11 अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 10 सितंबर तक मौका

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पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय तक कई विद्यालयों में विद्यार्थियों का पंजीकरण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। इस स्थिति को देखते हुए परिषद ने पंजीकरण के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।जिला विद्यालय निरीक्षक मुदिता पांडेय ने बताया कि परिषद ने यह निर्णय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। नए आदेश के अनुसार, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा। साथ ही, संबंधित शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। परिषद की ओर से सभी प्रधानाचार्यों को संशोधित तिथि की जानकारी भेज दी गई है। 25 अगस्त तक बड़ी संख्या में विद्यालयों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। परिषद ने इन समस्याओं को संज्ञान में लिया। नए आदेश के तहत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कक्षा नौ और 11 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक मुदिता पांडेय ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।