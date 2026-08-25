दो मंजिला कच्चे मकान की दीवार टीन शेड पर गिरी, पांच घायल

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कोतवाली क्षेत्र के छीतापुर गांव में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। पड़ोसी के दो मंजिला कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर टीन शेड पर गिर गई। शेड के नीचे सो रहे एक ही परिवार के तीन बच्चों समेत पांच लोग मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव शुरू किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को मलबे से बाहर निकालकर सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में एक व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

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