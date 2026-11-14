फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्राला की टक्कर से बाइक सवार मिस्त्री की मौत

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फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में हथगाम रोड स्थित पतहापर गांव के पास शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्राला की टक्कर से बाइक सवार गैराज मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई, वहीं आरोपी चालक मौके से ट्राला छोड़कर फरार हो गया।

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