Fatehpur News: सिटी में आज

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विजयीपुर स्थित किसान कल्याण केंद्र में गेहूं, चना और सरसों का बीज वितरण सुबह 10 बजे से।





धर्म-कर्म



अमौली के चांदपुर में भागवत कथा के दूसरे दिन वासुदेव की कथा दोपहर एक बजे से।





असोथर नगर पंचायत में रामकथा के तीसरे दिन राम जन्म उत्सव की कथा दोपहर दो बजे से।





खजुहा विकासखंड के रेवरी और खुटांझाल गांव के बीच जंगल में स्थित श्री नंद बाबा आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।





विजयीपुर क्षेत्र के सिलमी गांव में रामलीला में तीसरे दिन राम वनवास की लीला का मंचन रात नौ बजे से।



बीज वितरण