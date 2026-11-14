फतेहपुर: तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक को रौंदा, गैराज मिस्त्री की दर्दनाक मौत, नहीं लगाया था हेलमेट, चालक फरार

फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथगाम रोड के पतहापर गांव के पास शनिवार सुबह ट्राला की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। थाना के गनेशपुर गांव निवासी हजारी पासवान का पुत्र सर्वेश (38) गैराज का मिस्त्री था। वह सुबह करीब आठ बजे घर से काम पर निकला था।

विज्ञापन







विज्ञापन





पतहापर गांव के पास बाइक नियंत्रित हो गई। बाइक सवार दूसरी दिशा से आ रहे ट्राला की चपेट में आ गया। प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्राला छोड़कर भाग निकला है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाया था। सिर में चोट लगने से मौत हुई है। चालक की तलाश की जा रही है। पतहापर गांव के पास बाइक नियंत्रित हो गई। बाइक सवार दूसरी दिशा से आ रहे ट्राला की चपेट में आ गया। प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्राला छोड़कर भाग निकला है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाया था। सिर में चोट लगने से मौत हुई है। चालक की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन