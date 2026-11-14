फतेहपुर: तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक को रौंदा, गैराज मिस्त्री की दर्दनाक मौत, नहीं लगाया था हेलमेट, चालक फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 14 Nov 2026 11:17 AM IST
सार
Fatehpur News: हुसैनगंज थाना क्षेत्र में हथगाम रोड स्थित पतहापर गांव के पास शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्राला की टक्कर से बाइक सवार गैराज मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई। वहींं, आरोपी चालक मौके से ट्राला छोड़कर फरार हो गया।
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विस्तार
फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथगाम रोड के पतहापर गांव के पास शनिवार सुबह ट्राला की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। थाना के गनेशपुर गांव निवासी हजारी पासवान का पुत्र सर्वेश (38) गैराज का मिस्त्री था। वह सुबह करीब आठ बजे घर से काम पर निकला था।
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पतहापर गांव के पास बाइक नियंत्रित हो गई। बाइक सवार दूसरी दिशा से आ रहे ट्राला की चपेट में आ गया। प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्राला छोड़कर भाग निकला है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाया था। सिर में चोट लगने से मौत हुई है। चालक की तलाश की जा रही है।
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