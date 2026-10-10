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फतेहपुर में शराब पीने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने ईंट से कुचलकर की मां की हत्या

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:46 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:46 PM IST







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बकेवर थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव में शनिवार भोर शराब पीने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर अपनी वृद्ध मां की निर्मम हत्या कर दी। बड़े बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ... और पढ़ें

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