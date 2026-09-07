{"_id":"6a9e95d426d31cfdb00bc7cf","slug":"video-team-investigating-electricity-theft-complaint-in-farrukhabad-attacked-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"फर्रुखाबाद में बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम पर हमला, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहगढ़ के लोको रोड पर बिजली चोरी की शिकायत पर सोमवार दोपहर एसडीओ अजय कुमार, जेई मुख्तार हुसैन व लाइनमैन जांच करने गए। इस दौरान बड़े स्तर की बिजली चोरी पकड़े जाने पर भवन स्वामी ने टीम पर हमला कर दिया। अवर अभियंता की बेरहमी से दौड़ा-दौड़ाकर व सड़क पर गिराकर पीटा। इससे जेई घायल हो गया। बिजली विभाग की टीम फतेहगढ़ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची है।

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