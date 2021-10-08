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Farrukhabad News: भरखा में बाढ़ के पानी में डूबा युवक

Mon, 07 Sep 2026 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:26 AM IST
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Youth drowns in floodwaters during heavy rain
फर्रुखाबाद। गंगा में आई बाढ़ के चलते पानी का बहाव भरखा गांव के पास मुख्यमार्ग पर तेज हो गया है। शाम पांच बजे एक युवक सड़क पार कर रहा था। अचानक तेज कटान से हुए गड्ढे में समा गया और उसकी मौत हो गई।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव भरखा निवासी महिपाल (25) गांव से खेतों की तरफ जा रहे थे। जनता भारतीय इंटर काॅलेज के पास गांव को आने वाले मुख्यमार्ग पर तेज बहाव था। कुछ देर पहले ही कई लोग वहां से निकलकर गए थे। बताते हैं कि जैसे ही महिपाल पानी की बीच धार में पहुंचा, अचानक उसका पैर फिसला और गहरे पानी में समा गया। दूसरी तरफ खड़े गांव के ही बच्चों ने चीख पुकार शुरू कर दी। गांव में काम कर रहे उसके भाई और अन्य ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। करीब आधा घंटे के प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला गया। परिजन ई-रिक्शा से पांच-छह किमी दूरी तक लाए। इसके बाद उसे एंबुलेंस से लोहिया अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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महिपाल पांच भाइयों में तीसरे नंबर का था। बड़े बीरू, महाराम, छोटे भाई अमन व श्यामवीर हैं। मां शांति देवी और पिता बटेश्वर का रो-रोकर बुरा हाल है। उसकी शादी नहीं हुई थी। भाई श्यामवीर ने बताया कि घटनास्थल से कुछ देर पहले ही ग्रामीण निकले थे, तब सब कुछ सही था। अचानक तेज कटान के चलते भाई उसमें गिर गया। वह मजदूरी करता था।
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