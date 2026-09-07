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फर्रुखाबाद: बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर हमला, जेई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Mon, 07 Sep 2026 04:03 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 07 Sep 2026 04:03 PM IST
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Farrukhabad: Team investigating electricity theft attacked; Junior Engineer chased and beaten up
बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर हमला - फोटो : अमर उजाला
फतेहगढ़ के लोको रोड पर बिजली चोरी की शिकायत पर सोमवार दोपहर एसडीओ अजय कुमार, जेई मुख्तार हुसैन व लाइनमैन जांच करने गए। इस दौरान बड़े स्तर की बिजली चोरी पकड़े जाने पर भवन स्वामी ने टीम पर हमला कर दिया। अवर अभियंता की बेरहमी से दौड़ा-दौड़ाकर व सड़क पर गिराकर पीटा। इससे जेई घायल हो गया। बिजली विभाग की टीम फतेहगढ़ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची है।
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