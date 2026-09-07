फर्रुखाबाद: बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर हमला, जेई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

विज्ञापन

फतेहगढ़ के लोको रोड पर बिजली चोरी की शिकायत पर सोमवार दोपहर एसडीओ अजय कुमार, जेई मुख्तार हुसैन व लाइनमैन जांच करने गए। इस दौरान बड़े स्तर की बिजली चोरी पकड़े जाने पर भवन स्वामी ने टीम पर हमला कर दिया। अवर अभियंता की बेरहमी से दौड़ा-दौड़ाकर व सड़क पर गिराकर पीटा। इससे जेई घायल हो गया। बिजली विभाग की टीम फतेहगढ़ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची है।