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फर्रुखाबाद में आज आएंगे सीएम योगी, बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 03 Sep 2026 11:21 AM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 11:21 AM IST

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को फतेहगढ़ पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां गंगा बाढ़ प्रभावित करीब 1000 लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे और 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि पट्टा व मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देंगे। ... और पढ़ें

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