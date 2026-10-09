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इटावा: सैफई में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सस्पेंड, बच्चे के मुंडे सिर पर बजाया था तबला

Fri, 09 Oct 2026 05:30 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:30 PM IST
Etawah Primary school headmaster in Saifai suspended had played the childs shaved head like a table
सैफई ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय बिरौली में एक शिक्षक द्वारा छात्र के मुंडे सिर पर हाथ से तबला बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीएसए डॉ. राजेश कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना और इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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