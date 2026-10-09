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इटावा: सैफई में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सस्पेंड, बच्चे के मुंडे सिर पर बजाया था तबला

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:30 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:30 PM IST







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सैफई ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय बिरौली में एक शिक्षक द्वारा छात्र के मुंडे सिर पर हाथ से तबला बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीएसए डॉ. राजेश कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना और इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ... और पढ़ें

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