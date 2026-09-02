Etah News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



दोपहर 12 बजे - मिशन शक्ति के तहत जीजीआईसी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

--

सत्संग

- दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम की ओर से सत्संग का आयोजन होगा।

- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- मयूर विहार स्थित हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

जागरूकता कार्यक्रम