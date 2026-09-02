Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 02 Sep 2026 11:28 PM IST
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जागरूकता कार्यक्रम
दोपहर 12 बजे - मिशन शक्ति के तहत जीजीआईसी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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सत्संग
- दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम की ओर से सत्संग का आयोजन होगा।
- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- मयूर विहार स्थित हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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दोपहर 12 बजे - मिशन शक्ति के तहत जीजीआईसी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग
- दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम की ओर से सत्संग का आयोजन होगा।
- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- मयूर विहार स्थित हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।