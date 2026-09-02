Etah News: बंदरों के हमले से छत से गिरा 50 वर्षीय बुजुर्ग, गंभीर घायल

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कोतवाली देहात के गांव बदरिया निवासी शिव दयाल अपने एक मंजिला मकान की छत पर मौजूद थे। इसी दौरान अचानक बंदरों का झुंड छत पर पहुंच गया और घुड़की देने लगा। बंदरों से बचने के लिए शिव दयाल पीछे हटने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे जा गिरे। हादसे में उनके गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनको एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उऩको सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। संवाद