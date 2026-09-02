Etah News: बंदरों के हमले से छत से गिरा 50 वर्षीय बुजुर्ग, गंभीर घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:33 PM IST
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एटा। गांव में बुधवार सुबह बंदरों के झुंड के हमले से बचने के प्रयास में 50 वर्षीय बुजुर्ग छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ।
कोतवाली देहात के गांव बदरिया निवासी शिव दयाल अपने एक मंजिला मकान की छत पर मौजूद थे। इसी दौरान अचानक बंदरों का झुंड छत पर पहुंच गया और घुड़की देने लगा। बंदरों से बचने के लिए शिव दयाल पीछे हटने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे जा गिरे। हादसे में उनके गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनको एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उऩको सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। संवाद
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कोतवाली देहात के गांव बदरिया निवासी शिव दयाल अपने एक मंजिला मकान की छत पर मौजूद थे। इसी दौरान अचानक बंदरों का झुंड छत पर पहुंच गया और घुड़की देने लगा। बंदरों से बचने के लिए शिव दयाल पीछे हटने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे जा गिरे। हादसे में उनके गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनको एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उऩको सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। संवाद
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